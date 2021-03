La Juventus è pronta ad agire in maniera forte sul calciomercato nei prossimi mesi per rifondare la sua rosa. Anche due big sarebbero a rischio in vista della prossima estate

Tira aria di rivoluzione in casa Juventus dopo l’eliminazione in Champions League contro il Porto. I bianconeri non sono riusciti a passare il turno e ora punteranno tutto sulla rimonta in Serie A da qui a fine stagione. Nelle ultime ore, si discute molto del futuro di diversi interpreti della rosa bianconera. Tutti, o quasi, ormai sembrano in discussione, in quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione nella rosa di Andrea Pirlo.

I veterani, Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini, sono al bivio: il portiere deve sciogliere la riserva sul rinnovo di contratto e l’agente incontrerà a marzo la società come affermato a CMIT TV, ma Agnelli sembra disponibile a trattare, come anche per Chiellini. Da attenzionare anche il futuro di Federico Bernardeschi. Continua il suo processo di crescita nel ruolo di esterno basso: Pirlo potrebbe continuare a lavorarci e trattenerlo. Da valutare anche il nome di diversi big in vista della prossima estate.

Calciomercato Juventus, da de Ligt a Morata e Ramsey: lo scenario per l’estate

La Juventus potrebbe, in ogni caso, valutare tutte le offerte, anche per giocatori sulla carta incedibili, come riporta ‘TuttoSport’. Vi abbiamo già riferito di Cristiano Ronaldo nella mattinata, ma i bianconeri, se dovessero arrivare offerte molto alte, anche per calciatori come Matthijs de Ligt, vacillerebbe, nonostante si tratti di uno dei perni della Juventus del futuro. Anche Paulo Dybala, in attesa di capire gli sviluppi per il rinnovo di contratto, resta tra gli incerti: il suo futuro è decisamente in bilico dopo una stagione sfortunata. Occhio anche alla situazione legata a Alvaro Morata. L’attaccante, secondo quanto riporta il quotidiano torinese, sarebbe a rischio: la sua condizione contrattuale è un prestito oneroso che viaggia sui 10 milioni di euro. Se alla fine della stagione non avesse convinto la Juventus, potrebbe non restare.

Vengono dati come sicuri partenti, invece, Alex Sandro e Aaron Ramsey. In particolare, il gallese sembra sempre più vicino all’addio in estate con la Juventus che pare, invece, intenzionata a confermare Arthur, e anche Rabiot, se non per offerte fuori mercato. A centrocampo, potrebbe arrivare contestualmente un investimento importante con Locatelli e Jorginho che restano i primi della lista di Paratici.