Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | La cifra proposta è mostruosa

La Juventus sta vivendo giorni molto difficili dopo l’eliminazione dalla Champions League. Molti mettono sotto accusa anche Cristiano Ronaldo: le ultime novità sul suo futuro

La Juventus viene travolta dalle critiche dopo l’eliminazione dalla Champions League. I bianconeri non sono riusciti, infatti, a passare il turno contro il Porto, dopo un doppio match pieno di emozioni, ma che ha visto prevalere gli avversari di Andrea Pirlo. Una prova che ha fatto storcere il naso a molti e le accuse nelle ultime ore non risparmiano neanche Cristiano Ronaldo.

L’attaccante portoghese è stato, infatti, protagonista di una prova decisamente negativa. Non solo l’errore nel piazzamento in barriera, ma una partita incolore, proprio nella serata in cui tutti si aspettavano un dominio totale per lui sotto il punto di vista del gioco e delle reti realizzate. Cristiano avrebbe dovuto trascinare i suoi e invece si trova nel mirino degli attacchi di tifosi e addetti ai lavori. Per lui, con un contratto in scadenza a giugno del 2022, potrebbe arrivare anche l’addio al club bianconero, già a partire dalla prossima estate.

Calciomercato Juventus, Beckham a caccia di Cristiano Ronaldo: cifre enormi

Già nelle ultime ore, sono iniziate a circolare molte ipotesi per il futuro di Ronaldo. Questa mattina, vi abbiamo riportato delle possibilità Manchester United e PSG, ma attenzione anche a un’opportunità che potrebbe portare l’attaccante direttamente negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, infatti, l’ex Real Madrid e Manchester United sarebbe entrato nel mirino dell’Inter Miami di David Beckham.

Secondo gli spagnoli, ci sarebbe già stato un contatto tra l’ex ala del Real e il calciatore della Juventus. Pare che il portoghese voglia concludere i suoi giorni nella competizione nordamericana e sembra che si avvicini la fine del percorso in Serie A per il bomber, dopo i recenti insuccessi. “L’offerta dell’Inter Miami non lascia dubbi a Cristiano Ronaldo” si legge. Si parla di tre stagioni in più di contratto (dunque, accordo fino a 2025) e uno stipendio simile a quello che riceve a Torino. In totale, considerando i 31 milioni annui di ingaggio attuali, percepirebbe dunque 124 milioni circa in quattro anni. Una cifra mostruosa: vedremo se basterà per portarlo a vestire la maglia dell’Inter Miami.