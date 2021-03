L’eliminazione della Juventus in Champions League ha riaperto in maniera prepotente il discorso futuro per i dirigenti

La Juventus esce mestamente, e soprattutto di nuovo, agli ottavi di finale di Champions League. Un risultato tremendo per una società che, dopo le finali perse con Barcellona e Real Madrid, puntava a fare il definitivo salto di qualità per riportare a Torino la coppa ‘dalle grandi orecchie’. Ma neanche l’arrivo di Cristiano Ronaldo in questo senso è riuscito a spedire la Juve sul tetto d’Europa. Anzi, è proprio il portoghese il più criticato in queste ore insieme alla dirigenza, da Agnelli a Paratici.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus, duro attacco a Pirlo: “Scelgano un allenatore con un’idea di gioco”

Per questo, con lo staff dell’area sportiva in scadenza di contratto, l’argomento principale è proprio quello del futuro dei vari Paratici e Cherubini. Un loro addio sembrava ipotesi abbastanza plausibile, o comunque da non escludere a priori, ma ora – secondo ‘Tuttosport’ – starebbero salendo di ora in ora le quotazioni di un rinnovo in massa. La sorpresa sarebbe anzi quella di una non conferma, con l’annuncio del prolungamento che potrebbe arrivare anche non così tardi. C’è chi sostiene addirittura entro marzo. Ma intanto Fabio Paratici e Federico Cherubini sembrano destinati a restare e avrebbero già cominciato a lavorare in quest’ottica: da Agnelli non filtrano riflessioni in corso, né problemi da risolvere o altri dubbi di sorta.