Calciomercato Inter, prima offerta dal Portogallo | Le cifre

Joao Mario sembra rinato in patria con la maglia dello Sporting CP e il club lusitano ha già formulato la prima offerta per provare a trattenerlo: la risposta dell’Inter

Lo Sporting CP sta vivendo una stagione da sogno e sta volando verso il titolo di campione di Portogallo. +9 in classifica sul Braga secondo e tanto entusiasmo, come non si vedeva da tempo, intorno alla compagine biancoverde che tra le proprie fila vanta anche l’ex interista Joao Mario. Il centrocampista portoghese sembra aver finalmente ritrovato se stesso grazie al rientro in patria e spera di rimanere ancora nella compagine di Lisbona. A tal proposito il quotidiano sportivo ‘A Bola’ rivela i dettagli di una prima offerta formulata all’Inter.

Il club portoghese è al lavoro per confermare Joao Mario a fine stagione. Si tratta però di una trattativa complessa con i lusitani che avrebbero messo sul tavolo delle trattative una prima offerta da 7 milioni di euro più bonus per provare a convincere la dirigenza meneghina. L’Inter, però, ha rifiutato ogni discorso sulla base di queste cifre, lasciando comunque la porta aperta alla trattativa che proseguirà nelle prossime settimane. Da segnalare anche il sondaggio del Valencia, che lo voleva già la scorsa estate.