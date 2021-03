Nuovo appuntamento con: a partire dalle ore, saremo in diretta con il nostro Tg su tutti i canali social di Calciomercato.it per parlare di tutti i principali temi di giornata, tra, Champions ePrimo fra tutti, l’eliminazione delladalla Champions League: nonostante la vittoria in casa contro il, i bianconeri lasciano ancora la competizione agli ottavi di finale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato