Al termine di Psg-Barcellona Marco Verratti commenta il passaggio del turno e si sofferma anche sull’eliminazione della Juventus

Il Psg è riuscito a difendere il 4-1 dell’andata e ha conquistato il pass per i quarti di finale di Champions contro il Barcellona. Marco Verratti nel post gara ha commentato il successo parigino a ‘Sky’: “I compagni mi danno fiducia e sta a me dare qualcosa in più. Oggi ci hanno messo in grande difficoltà, sono una grande squadra e questo dimostra la partita fatta a Barcellona”. Il centrocampista spiega l’atteggiamento avuto dalla squadra: “Quando vinci 4-1 all’andata la partita di ritorno è sempre un po’ strana: stai lì cercando di difendere bene per non prendere gol. Il Barcellona è la squadra perfetta per fare la remuntada: è stata una gara difficile, non siamo riusciti a ripartire come volevamo”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Infine, un commento sull’eliminazione della Juventus: “Ho visto la partita ieri: dispiace, è stata una gara pazza, i dettagli fanno la differenza. Nella Champions si paga ogni piccolo errore: speriamo di portare un po’ di Italia ai quarti di finale”.