Juventus, l’attacco di Boninsegna: “Nemmeno negli amatori”

Roberto Boninsegna, tre stagioni in bianconero e un legame fortissimo con la Juventus. L’ex attaccante ha parlato dell’eliminazione dalla Champions League da parte della squadra di Pirlo.

Roberto Boninsegna in carriera ha vestito la maglia dell’Inter per sette stagioni, molte di più delle due in bianconero: eppure il legame con la Juventus è stato importante, trionfando anche in Coppa Uefa. La sua esperienza in campo europeo è stata fondamentale per commentare la prestazione di ieri sera della squadra di Pirlo, in esclusiva a Calciomercatoweb.it, con una stoccata all’intera squadra bianconera.