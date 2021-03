I risultati delle due gare degli ottavi di finale di Champions League: successo del Liverpool sul Lipsia, il Psg pareggia e passa contro il Barcellona

Tutto come da pronostico: Liverpool e Psg staccano i pass per i quarti di finale di Champions League, eliminando rispettivamente Lipsia e Barcellona. I risultati delle gare di andata mettevano al sicuro le compagini di Klopp e Pochettino e questa sera si è avuta la conferma. Il Liverpool non ha dovuto sudare più di tanto per arginare i tentativi di rimonta del Lipsia. Gara vivace con i ‘Reds’ che chiudono i discorsi nella ripresa: Salah e Mane calano l’uno-due in tre minuti e fanno andare avanti i ‘Reds’. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Liverpool-Lipsia 2-0 (and. 2-0): 71′ Salah (LIV), 74′ Mane (LIV)

Champions, Psg-Barcellona 1-1: eurogol di Messi ma non basta

A Parigi, invece, il Psg ringrazia la scarsa freddezza sotto porta di Dembele e le parate di Keylor Navas, evitando una seconda remuntada. Il Barcellona ci crede ma l’attaccante francese nei primi trenta minuti fallisce quattro palle gol, più o meno semplici, e il Psg trova il vantaggio con Mbappe su rigore. Uno spettacolare gol di Messi ristabilisce la parità ma la stessa Pulce sul finire del primo tempo si fa parare il rigore che poteva riaprire il discorso qualificazione. Nella ripresa gli attacchi del Barça non hanno fortuna: finisce 1-1 con il Psg che vola ai quarti.

Psg-Barcellona 1-1 (and. 4-1): 31′ Mbappe (P), 37′ Messi (B)