Calciomercato Napoli, rinnovo in salita per Insigne | Cifre e dettagli

Il Napoli è diviso tra il campo e le prospettive di calciomercato che attendono il club in vista della prossima stagione. In particolare, attenzione a un rinnovo che potrebbe decisamente complicarsi

La stagione del Napoli, fino ad oggi, non ha soddisfatto le aspettative. Gli Azzurri, infatti, nono sono riusciti a dare continuità ai loro risultati. A piazzarsi stabilmente tra le prime posizioni in classifica, stupendo per qualità di gioco, come accadeva in passato. E’ vero che gli Azzurri hanno dovuto fare i conti con una lunga serie di infortuni che di certo non hanno aiutano, ma allo stesso tempo il rendimento globale della squadra è per molti insufficiente.

Da gennaio, inoltre, vi stiamo riportando come i rapporti tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis siano arrivati ai minimi storici e resta in bilico anche la posizione di Giuntoli. A fine stagione, le strade tra il tecnico e la società potrebbero dividersi. Da tempo si parla di possibili successori e di un addio inevitabile al termine della stagione. Le prospettive, però, restano incerte anche per quanto riguarda diversi rinnovi di contratto. Come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, occorrerà prestare attenzione al prolungamento di Lorenzo Insigne, tenendo in considerazione anche le big di Liga e Premier: ecco tutte le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Napoli, le ultime sul rinnovo di Insigne: bivio e riduzione d’ingaggio

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Insigne e Gattuso avrebbero tutta l’intenzione di dare fede al patto instaurato e cercare fino alla fine di portare al Napoli in Champions League. Poi, però, si parlerà del futuro e le strade potrebbero dividersi, anche in maniera molto diversa. Se per Gattuso, l’addio sembra ormai quasi scontato e il tecnico avrebbe già ricevuto qualche richiesta, per Insigne c’è da discutere il rinnovo, dato il contratto in scadenza a giugno 2022.

L’intenzione di De Laurentiis, però, è quella di abbassare significativamente il monte ingaggi e in quest’ottica potrebbe proporre a Insigne una riduzione rispetto ai 4,5 milioni attuali. Sul tavolo un’offerta che potrebbe essere da circa 3 milioni, ma con un rinnovo fino al 2026: sarebbe praticamente Napoli a vita. Per questo motivo, le discussioni potrebbero andare per le lunghe, con Insigne al bivio tra il cuore, che alla fine potrebbe prevalere, e le questioni economiche.