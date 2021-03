L’agente di Mattia Zaccagni ha parlato dell’interesse del Napoli per il fantasista del Verona: la certezza sul futuro

Da tempo si parla dell’interesse del Napoli per Mattia Zaccagni, trequartista del Verona che sta disputando un’ottima stagione. A parlarne è l’agente del calciatore, Fausto Pari, intervenuto a ‘Kiss Kiss Napoli: “Zaccagni piace a tanti, quest’anno sta disputando un campionato eccezionale. Con il Verona parleremo a giugno e decideremo. E’ pronto per un grande club, quindi anche per il Napoli”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, rinnovo complicato | Scende l’ingaggio: tempi lunghi

Pari, ex centrocampista proprio degli azzurri, spiega che “Zaccani a gennaio era cercato da molte squadre ed ora tornerà in auge. Il Napoli ha dimostrato grande interesse: la sua valutazione è tra i 12 e i 15 milioni ma non so qual è la richiesta del Verona. Con Giuntoli c’è un rapporto stupendo”. Infine sul ruolo di Zaccagni: “Può giocare sottopunta o anche esterno. Ha qualità che gli consentono di giocare in più ruoli, come Zielinski“.