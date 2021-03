Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano al futuro e si muovono per un attaccante: due nomi in ballo, sfida alla Roma

L’eliminazione in Champions League agli ottavi contro il Porto accelera le riflessioni sul futuro in casa Juventus. I bianconeri erano già al lavoro per la costruzione delle strategie per il prossimo mercato, specialmente in attacco. Ora, per Paratici, è impellente la necessità di farsi trovare pronto per rinforzare la prima linea, che quest’anno ha visto solo tre interpreti in rosa. Con il futuro di Dybala e Cristiano Ronaldo in bilico, la necessità è quella di mettere a segno almeno un colpo di grande livello. Torna in auge il nome di Alexandre Lacazette, già seguito in passato. Il francese andrà in scadenza di contratto con l’Arsenal nel 2022 e i ‘Gunners’ stanno ragionando sulla sua cessione. L’attaccante classe 1991, secondo ‘Todofichajes’, sarebbe già stato proposto ai bianconeri, che tuttavia non intendono svenarsi per acquistarlo. Sviluppi da monitorare. Ma i campioni d’Italia in carica non sono l’unica squadra italiana che pensa all’ex Lione.

Calciomercato Juventus, per Lacazette e Icardi c’è anche la Roma

Anche la Roma infatti, stando all’edizione odierna de ‘La Repubblica’, segue da vicino l’evolversi della situazione. Anche se per ora il nome di Lacazette per i giallorossi sarebbe solo un’idea. Così come è un’idea, per quanto suggestiva, quella che porta a Icardi. L’attaccante argentino non è sicuro di rimanere al Psg e vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia. Altro nome, il suo, monitorato costantemente dalla Juventus, vicinissima ad acquistarlo due stagioni fa. Ora, potrebbe esserci un ritorno di fiamma in vista della prossima sessione di trasferimenti. La partita è aperta.