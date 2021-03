C’è aria di rivoluzione per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Dopo la Champions, Pirlo è in bilico: prende forza la candidatura di Spalletti

E’ tempo di processi in casa Juventus. L’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League ad opera di un avversario sulla carta più debole come il Porto non è stato digerito dai tifosi né dalla dirigenza bianconera. Come sempre accade nel calcio, il primo a finire sul banco degli imputati è colui il quale siede in panchina, ossia Andrea Pirlo. Da esordiente assoluto, il 41enne bresciano non è riuscito a dare una identità alla ‘Vecchia Signora’ e in molti stanno bocciando la scelta del presidente Agnelli di affidargli la prima squadra dopo che lo aveva scelto per la formazione Under 23 che milita in Serie C. La decisione verrà presa a fine stagione, ma c’è chi ha già le idee chiare.

LEGGI ANCHE >>> Champions, insulti ufficiali a Ronaldo: “Juventus ladrona”

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Gamba: “Ecco la decisione di Agnelli su Pirlo e Paratici”

Calciomercato Juve, Musmarra ‘esonera’ Pirlo: “Spalletti come Allegri”

Analizzando il momento della squadra nove volte campione d’Italia in carica a ‘Top Calcio 24’, il giornalista sportivo Alfio Musmarra non usa mezzi termini: “La Juve non può continuare con Pirlo in panchina, serve un allenatore fatto e finito. Fossi nella società prenderei subito Luciano Spalletti, un ottimo tecnico che alla guida dei bianconeri potrebbe fare uno step importante come di fatto fece anche Allegri. Non dimentichiamoci che lui arrivò dal Milan come un allenatore massacrato. Poi Allegri è diventato Allegri alla Juventus“.