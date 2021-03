Il calciomercato Juventus fa i conti con l’interesse del Gremio per Douglas Costa, talento ora in prestito al Bayern Monaco

Autore di una stagione anonima al Bayern Monaco, Douglas Costa vaglia diverse soluzioni per il suo futuro. Il talento di proprietà della Juventus non sarà acquistato dai tedeschi, che lo lasceranno tornare a Torino questa estate. In scadenza di contratto a giugno 2022, potrebbe dunque valutare il ritorno in patria, dove si starebbe già muovendo il Gremio.

Calciomercato Juventus, Gremio su Douglas Costa: i dettagli

Oltre a Rafael Carioca del Triges, secondo le informazioni di ‘Radio Bandeirantes’ riportate da ‘Espn’, il Gremio sarebbe pensando anche all’acquisto di Douglas Costa per il suo attacco. Accostato anche al Milan, il giocatore potrebbe tornare in patria con la formula del prestito. A mettere in difficoltà la squadra brasiliana è però l’elevato ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, valore fuori portata per la realtà sudamericana. L’intento della dirigenza del Gremio sarebbe dunque quello di ridurre sostanzialmente le cifre dell’eventuale affare. Paratici studia la miglior soluzione per il talento classe 1990.