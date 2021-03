La Juventus deve cedere Cristiano Ronaldo in estate. Gli utenti Twitter, che hanno preso parte al sondaggio di Calciomercato.it, hanno scaricato il portoghese. Ecco i risultati

La Juventus deve vendere Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è finito nel mirino della critica e dei tifosi dopo la prestazione ampiamente negativa di ieri sera contro il Porto. Gli utenti Twitter, che hanno preso parte al sondaggio proposto da Calciomercato.it, non hanno alcun dubbio in merito: il club bianconero deve cedere CR7 durante la prossima sessione di mercato. Un vero plebiscito: il 71,4% dei votanti si è espresso in questa maniera. Solo il 14,3% spinge per il rinnovo di Cristiano Ronaldo. Un addio alla naturale scadenza del contratto nel 2022, infine, ha raccolto la stessa percentuale.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

I tifosi hanno dunque confermato quanto manifestato ieri durante la partita. Il portoghese d’altronde è stato acquistato per riuscire a conquistare la Champions League ma ancora una volta il cammino dei bianconeri, si è interrotto agli Ottavi di finale.