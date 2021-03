Calciomercato Inter, De Paul e non solo | Beffa Juventus

L’Inter potrebbe regalare ad Antonio Conte, in caso di scudetto, Rodrigo De Paul e un altro suo ‘pupillo’: i dettagli

Sempre più in forma l’Inter di Antonio Conte, arrivata a +6 sul Milan secondo in classifica. Le uscite dalle coppe non hanno demoralizzato i nerazzurri, desiderosi di riportare lo scudetto a Milano che manca dai tempi di José Mourinho. Suning sta vivendo dei problemi economici ed è possibili che al prossimo anno non sia al comando della società. Lo scorso gennaio, Marotta non è intervenuto sul mercato e Conte ha scoperto un Christian Eriksen in versione mezzala, insieme a Brozovic e Barella.

A prescindere da chi sarà alla guida del club, però, in caso di vittoria dello scudetto potrebbe arrivare un doppio regalo sul mercato. Conte sta dimostrando di meritare a pieno titolo la conferma nonostante l’uscita ai gironi di Champions League e il doppio colpo potrebbe anche essere una sorta di ‘beffa’ per la Juventus.

Inter, De Paul ed Emerson per Conte

Secondo quanto riferito da ‘InterLive.it’, l’Inter potrebbe acquistare Rodrigo De Paul ed Emerson Palmieri la prossima estate. Un doppio acquisto che farebbe molto felice Antonio Conte. De Paul è un centrocampista di qualità, che ha imparato anche a sacrificarsi da quand’è all’Udinese. Poi c’è Emerson, che andrebbe a coprire quella fascia sinistra che spesso ha faticato ad avere un padrone fisso. Una trattativa da 42 milioni di euro complessivi, ovvero 30 per l’argentino e 12 per il terzino del Chelsea. La Juventus resterebbe beffata da quest’operazione.