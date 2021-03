Calciomercato, Solskjaer su Cavani | "Parleremo della sua permanenza"

Arrivano le parole di Ole Gunnar Solskjaer riguardo il futuro di Edinson Cavani dopo quelle del padre del Matador

Hanno fatto parecchio discutere le parole di Edinson Cavani, Luis, riguardo il futuro del proprio figlio. Il padre del ‘Matador‘, infatti, ha pronosticato un futuro in Sudamerica, precisamente al Boca Juniors. Il centravanti uruguagio non apprezzerebbe il Manchester United e l’Inghilterra, che ha anche subito alcuni problemi fisici nell’ultimo periodo. Sono comunque arrivati 7 gol in 25 presenze, non sempre da titolare.

Proprio dopo le parole di Luis Cavani, sono arrivate quelle di Solskjaer, inevitabilmente coinvolto in questo tema. Le sue parole riportate dal ‘Mirror‘: “Edinson è completamente concentrato sull’essere disponibile per noi e lavorare duramente per mettersi in forma. Lui è molto orgoglioso di giocare per il Manchester United“.

Manchester United, il futuro di Cavani: parla Solskjaer

Solskjaer ha poi continuando menzionando le parole di Luis Cavani: “Non posso commentare quanto stato detto, ma posso dire che siamo molto soddisfatti di Edinson. Più avanti parleremo della sua permanenza a Manchester“. Poi sul suo rendimento: “Siamo contenti delle sue prestazioni, sapevamo che non avrebbe potuto giocare tutte le partite, perché è stato fuori per tanto tempo. Ma segna e aiuta i giovani e tutta la squadra con la sua mentalità”.