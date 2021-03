Il difensore austriaco David Alaba lascerà il Bayern Monaco a parametro zero: incontro con l’agente e intesa verbale trovata

Joan Laporta è stato eletto nuovo presidente del Barcellona ed è già al lavoro per ricostruire una squadra che quest’anno rischia di rimanere senza successi. C’è da rilanciare la formazione blaugrana, dando però uno sguardo attento alle difficoltà economiche in cui versa la società. Così si fa strada l’idea di piazzare un paio di colpi a parametro zero. Aguero è uno dei nomi spendibili anche per trattenere Lionel Messi, ma non l’unico.

C’è anche David Alaba che fa gola al club blaugrana: il difensore austriaco lascerà il Bayern Monaco in estate e su di lui c’è forte il Real Madrid, oltre che l’interesse della Juventus. Proprio sul 28enne si registrano delle importanti novità, come scrive il ‘Mundo Deportivo’. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Barcellona, intesa verbale con l’agente di Alaba

Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo nei giorni scorsi l’agente di Alaba, Pini Zahavi, che la scorsa settimana è stato in Spagna. Il procuratore avrebbe incontrato proprio Laporta (prima ancora delle elezioni) e avrebbe discusso del futuro del difensore 28enne.

Dal vertice sarebbe uscito un accordo verbale sul trasferimento di Alaba al Barcellona. Resta però da valutare l’aspetto economico dell’intesa viste le alte richieste in termine di ingaggi del calciatore.