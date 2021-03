Adolfo Gaich può essere convocato per le due partite contro il Giappone in preparazione di Tokyo 2021

Dopo il primo gol con la maglia del Benevento, la convocazione con l’Argentina. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, Adolfo Gaich in settimana può essere convocato per la Seleccion albiceleste. Il 26 e il 29 marzo sono in programma due partite contro il Giappone in preparazione di Tokyo 2021 e il nome dell’attaccante delle Streghe è presente nella lista dei prescelti. A causa dell’emergenza sanitaria, non vi sono ancora certezze assolute sulle convocazioni e sui viaggi internazionali, ma le prossime ore saranno decisive per avere una situazione più chiara. Nei giorni scorsi, la Conmebol ha annullato le gare previste a marzo per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar.