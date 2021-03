Il tecnico dell’Inter Antonio Conte squalificato dal giudice sportivo, ma ci sono altri due allenatori fermati

Un turno di squalifica per Antonio Conte dopo la 26a giornata di Serie A. Il tecnico salentino non potrà sedersi in panchina nel prossimo match dell’Inter: l’ammonizione rimediata contro l’Atalanta costa un turno di stop all’allenatore, fermando dal giudice sportivo per aver raggiunto il quinto giallo in stagione.

Giornata difficile per gli allenatori: fermati anche D’Aversa del Parma (due giornate per “espressioni gravemente offensive” rivolte agli arbitri”) e Cosmi del Crotone (espressione blasfema”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Serie A, gli squalificati dopo la 26a giornata

Oltre ai tre allenatori, è stato fermato per due giornate Rincon del Torino. Squalifica di un turno per: Colley (Sampdoria), Dabo (Benevento), Destro e Masiello (Genoa), Kucka (Parma), Lykogiannis e Pavoletti (Cagliari). Provvedimenti anche nei confronti del direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, inibito per due settimane con un’ammenda di cinquemila euro. Stop anche per Meluso dello Spezia (una giornata). Infine, ammenda di duemila euro per il preparatore atletico della Juventus Paolo Bertelli.