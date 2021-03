Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Porto, match dell’Allianz Stadium valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League. ‘Dragoes’ avanti grazie al rigore trasformato da Sergio Oliveira

Juventus non pervenuta finora nel match da dentro o fuori contro il Porto. Bianconeri spenti, con il solo Morata a spaventare l’impeccabile Marchesin tra i pali portoghesi. La squadra di Conceicao mostra tutta la sua solidità e fa male nelle ripartenze: da una di queste, nasce l’ingenuo fallo da rigore di Demiral su Taremi. Penalty trasformato con freddezza da Sergio Oliveira, che si conferma uomo faro dei ‘Dragoes’. Cristiano Ronaldo non punge, male anche Ramsey nell’undici di Pirlo. Pepe un baluardo nella retroguardia del Porto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

JUVENTUS

Szczesny 6,5

Cuadrado 5

Bonucci 5,5

Demiral 4,5

Alex Sandro 5,5

Ramsey 5

Arthur 5,5

Rabiot 6

Chiesa 5,5

Morata 5,5

Cristiano Ronaldo 5

All. Pirlo 5

PORTO

Marchesin 7

Manafà 5,5

Mbemba 6,5

Pepe 7

Zaidu 7

Corona 6

Uribe 6

Sergio Oliveira 7

Otavio 6,5

Marega 6

Taremi 6,5

All. Conceicao 6,5

Arbitro: Kuipers 6,5

TABELLINO

Juventus-Porto 0-1

18′ rig. Sergio Oliveira

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, de Ligt, Chiellini, Frabotta, McKennie, Di Pardo, Fagioli, Bernardeschi, Kulusevski

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Marega, Taremi. Allenatore: Sergio Conceicao

A disposizione: Diogo Costa, Nanu, Sarr, Diogo Leite, Grujic, Loum, Felipe Anderson, Conceicao, Vieira, Luis Diaz, Evanilson, Martinez

Arbitro: Kuipers (Olanda)

VAR: Van Boekel (Olanda)

Ammoniti: Otavio (P)

Espulsi:

Note: recupero 4′