Il Porto passa in vantaggio a Torino, contro la Juventus, negli Ottavi di finale di Champions League, per un rigore concesso per un fallo di Demiral su Taremi. Il turco è così finito nel mirino dei social. Penalty, inoltre, considerato generoso

La Juventus va subito sotto al 19esimo del primo, contro il Porto, complicando la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, per un rigore trasformato da Sergio Oliveira. La massima punizione è stata fischiata dall’arbitro Kuipers, per un contatto in area tra Demiral e Taremi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Un penalty, ritenuto generoso da molti, che ha fatto arrabbiare parecchio i tifosi bianconeri, che hanno fortemente criticato il centrale turco ex Sassuolo, ritenuto davvero ingenuo.

La Juventus ha poi faticato a reagire, chiudendo così il primo tempo in svantaggio. Inevitabilmente le critiche si sono estese a Pirlo ma anche alla società.

Ecco alcuni tweets:

Pirlo negli spogliatoi googla “come giocare contro difesa a 6”? pic.twitter.com/jMZ9LE1hnW — Nino Flash7 (@NonSoloJuve) March 9, 2021

Demiral peggio di Bonucci 🤷‍♀️ — C.🏎🖤❤️ (@CCokina12) March 9, 2021

Demiral 🤦🏻‍♂️ E ora è DURISSIMA per la Juve.#JuvePorto — Matteo Vismara (@Teo__Visma) March 9, 2021

e anche quest anno Super Presidente Agnelli fuori agli ottavi…

avanti così…. — Matteo Marchi (@matteriders) March 9, 2021

Siamo a Marzo e ancora non ho capito il modulo che adotta l’alchimista Pirlo — P€P (@pepito2402) March 9, 2021

Tecnicamente Demiral non prende mai la palla. Io però un rigore così faticherei a sopportarlo. — Benny Giardina (@bennygiardina) March 9, 2021

Mamma mia Demiral e Bonucci malissimo — Stefano (@stediclemente) March 9, 2021