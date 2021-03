Qualificazione al momento lontana per la Juve: Ronaldo cerca di spronare senza successo i compagni

Sì è messo subito male per la Juventus il match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto. Bianconeri per il momento sotto per la rete su rigore firmata da Sergio Oliveira, con la squadra di Pirlo che adesso dovrà segnare due reti senza subirne per andare almeno ai supplementari.

Nervosismo in campo da parte di alcuni giocatori della Juve: prima un battibecco tra Cuadrado e Chiesa con il colombiano che ha ripreso l’ex Fiorentina, poi un gesto di stizza di Cristiano Ronaldo che ha avuto pochi palloni giocabili. Il fuoriclasse portoghese è piuttosto nervoso e sta cercando di spronare (al momento senza successo) i suoi compagni. Serve decisamente un’altra Juventus per ribaltare la situazione contro un Porto solido e pungente nelle ripartenze.