La Juventus grazie a Federico Chiesa è riuscita a ribaltare il momentaneo vantaggio del Porto di Oliveira. I bianconeri sono così ai supplementari. Fin qui non convince Cristiano Ronaldo. Male anche Ramsey

La Juventus, trascinata da un grande Chiesa, è riuscita a ribaltare il momentaneo vantaggio del Porto, firmato Oliveira. La doppietta dell’ex Fiorentina ha permesso ai bianconeri di prolungare il match fino ai supplementari e la qualificazioni ai quarti di finale di Champions League è davvero vicina, anche grazie alla superiorità numerica.

La prestazione della squadra di Andrea Pirlo in questi 90 minuti più recupero è stata, però, tutt’altro che esaltante. Tanti gli interpreti che non hanno brillato fin qui. I tifosi hanno chiamato a gran voce il cambio per Ramsey, uscito poi al 74′ per far posto a McKennie, dopo una gara da rivedere. Ha deluso parecchio soprattutto Cristiano Ronaldo e i social non lo hanno ovviamente perdonato.

Ecco alcuni tweet:

Ronaldo irriconoscibile da ormai novembre — Piani Mino (@PianiMino) March 9, 2021

Oggettivamente Ronaldo stasera sarebbe da sostituire#JuvePorto — 👁‍🗨 (@ntefida) March 9, 2021

il talento di ramsey è rallentare il gioco, il nostro gioco — martina (@cadiamofelici) March 9, 2021

Ma basta con Ramsey, è ora il momento di fare i cambi, servono giocatori di gamba, DENTRO MCKENNIE, KULU E BERNA E LA PORTIAMO A CASA — Filippo (@RikyVirg) March 9, 2021

Ramsey sembra me dopo il pranzo di Natale.#JuvePorto — StradiVialli (@Marc0Esse) March 9, 2021

ma ramsey non può tornare a fare il cuoco #JuvePorto — Max M. (@maxmin73) March 9, 2021

Intelligenza tattica di ramsey: 0 — carlotta (@_treacherous_13) March 9, 2021

Mettere Ronaldo per i quindici minuti finali adesso — cosimo (@cosimofcj) March 9, 2021