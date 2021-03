L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti parla del campionato e del primo posto della squadra di Conte: ottimismo nerazzurro

Scudetto vicino: non abbandona la scaramanzia Massimo Moratti, ma guarda con ottimismo alle ultime dodici partite di campionato. Intervenuto a ‘Radio 24’ per i 113 anni dell’Inter, l’ex presidente nerazzurro dichiara: “Oltre ai quaranta euro Conte ha in tasca anche qualcos’altro (lo scudetto, ndr). Il successo nel derby è stato decisivo: il Milan sta facendo benissimo ma i sei punti di distanza mettono l’Inter al sicuro”. Moratti ha visto una squadra con “carattere ed intelligenza per vincere lo scudetto”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> L’Inter di Conte ‘alla Allegri’: s’infiamma la discussione sui social

Inter, Moratti: “Conte eccezionale. Lukaku è diventato straordinario”

Un primo posto che rende più ‘interista’ Conte, sul quale Moratti dice: “E’ rimasto isolato da quel che si capisce, la società ha qualche problema. Sta facendo cose eccezionali. Sta ricoprendo un ruolo che va oltre quello dell’allenatore in questo momento, ha tutti i meriti. Non credo che ci sia bisogno di rivangare il passato: si pensa al presente e il presente lo sta facendo bene”.

Infine, Moratti commenta il campionato di Lukaku: “Inizialmente non pensavo che fosse così forte ma è migliorato tantissimo. E’ un riferimento per tutti gli interisti: è diventato un calciatore incredibile”.