Cassano ha sottolineato i meriti dell’Atalanta: “L’Atalanta meritava di vincere, l’Inter non ha mai tirato in porta, non può ogni volta giocare dietro la linea della palla rinunciando al pallino del gioco. È facile fare la partita contro il Parma, contro il Bologna, ma quando si alza il livello soffre. L’Inter è rimasta nella propria metà campo, sempre in difesa, nonostante la differenza enorme di qualità”.

Cassano ha quindi insistito sull’Inter: “È in testa alla classifica con merito per quanto fatto negli ultimi due mesi e vincerà lo scudetto, ma non accetto che giochi con 10 uomini dietro la linea della palla. Fossi stato in Lautaro dopo 10 minuti mi sarei fatto sostituire. Penso che Vidal abbia già dato il meglio, a 34 anni la benzina è finita”.