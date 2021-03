Inter-Atalanta, de Vrij: “Abbiamo imparato a soffrire”

Stefan de Vrij al termine della gara ha analizzato Inter-Atalanta. Decisivo un gol del compagno di reparto Skriniar

Vittoria fondamentale per l’Inter in ottica scudetto. Basta un gol di Milan Skriniar per stendere l’Atalanta in una gara tirata in cui la retroguardia di Conte ha offerto un’ottima prestazione. A tal proposito nel post partita è intervenuto anche Stefan de Vrij a ‘Sky Sport’: “Abbiamo imparato a soffrire in certe partite come questa o a Parma dopo il 2-1, forse l’anno scorso avremmo avuto più difficoltà. Ora siamo più solidi e uniti come squadra. Consigli a Skriniar? C’è un buon rapporto in squadra fra i difensori. Cerchiamo di aiutarci come loro aiutano me. Cresciamo tutti. Ci dà soddisfazioni non subire gol in gare così, ci danno una mano anche quelli in attacco”.

Sulla compattezza della squadra: “Siamo molto più compatti di prima e subiamo meno. I pochi gol presi sono merito di tutti, partendo dagli attaccanti. Ormai gioco da sei anni in Italia e ho imparato anche quest’aspetto del calcio difensivo”.