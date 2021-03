Covid, le proposte del CTS: weekend come a Natale

Riunione del CTS per nuove misure restrittive da portare al vaglio del Governo: nei fine settimana possibili chiusure come a Natale

Il CTS si è riunito stamattina per discutere delle misure da proporre al Governo in conseguenza della mutata situazione epidemiologica in Italia. Secondo quanto riferisce ‘tgcom24’, gli esperti hanno presentato una serie di proposte all’esecutivo chiedendo misure più stringenti rispetto alla zona gialla per evitare il dilagare del Covid. Si è chiesto l’introduzione di misure come a Natale nei weekend per limitare la circolazione del virus ed evitare gli assembramenti del fine settimana.

Inoltre sono state consigliate delle chiusure locali molto stringenti, sul modello Codogno, ed è stata anche chiesta un’accelerazione delle vaccinazioni, da estendere a quante più persone possibili. Ora spetterà al Governo decidere quali misure prendere e cosa modificare rispetto al DPCM entrato in vigore lo scorso 6 marzo