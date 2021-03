Arrivano le parole di Pavel Nedved nel prepartita di Juventus-Porto: il vice-presidente dei bianconeri si è soffermato anche su Ronaldo

Pavel Nedved, vice-presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ poco prima del match contro il Porto di Champions League. Di seguito, le sue parole: “Io queste partite non le gioco più da anni, non me le ricordo più (ride, ndr). E’ una grandissima serata, dispiace che non ci possano essere i tifosi, ma dobbiamo affrontare questa situazione”.

Sul Porto – “In queste partite bisogna dare di più, altrimenti è difficile passare il turno. Diciamo che l’incertezza è normale, arrivi sempre a marzo dove affronti partite decisive”.

Su Ronaldo – “Per Cristiano tutto ciò è una normalità, l’ho visto molto carico. Gli abbiamo fatto risparmiare qualche minuto in campionato. Puntiamo su di lui in una partita difficile, lui fa sempre molto bene in questo tipo di match. Sarà il nostro punto di forza”.