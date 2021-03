Champions League, Borussia Dortmund-Siviglia 2-2: Haaland decisivo

Il 2-2 tra il Borussia Dortmund e il Siviglia porta i gialloneri al prossimo turno in Champions League: doppietta per Haaland

Pareggio per il Borussia Dortmund in casa contro il Siviglia. I tedeschi hanno gestito il 2-3 dell’andata, che aveva già spediti dritti ai quarti di finale. Ancora una volta mattatore Erling Haaland, protagonista nel primo tempo con il gol del vantaggio su assist di Reus. I gialloneri sono una squadra superiore e lo hanno dimostrato, ancora una volta con il centravanti norvegese.

Haaland ha infatti trovato nella ripresa la doppietta, su calcio di rigore. Per la precisione, il ventesimo gol in carriera. Due gol che però non sono valsi la vittoria, visto che è arrivata un’altra doppietta, stavolta di En Nesyri tra le fila degli andalusi, di cui uno al 96′. Il punteggio ‘aggregato’ di 5-4 porta il Borussia Dortmund ai quarti, in attesa di capire cosa succederà nei prossimi match.