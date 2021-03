La gara con il Porto crocevia della stagione della Juventus: Pirlo si gioca molto e Agnelli ha deciso il suo futuro

Dentro o fuori. Bivio Champions per la Juventus che contro il Porto si gioca una fetta (e anche più di stagione). I bianconeri devono ribaltare il 2-1 maturato in Portogallo per andare avanti in Europa, mentre in campionato i dieci punti di distacco dall’Inter suonano quasi come un addio al tricolore.

Per questo il Porto rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione juventina e qualcuno ha legato anche il futuro di Pirlo al risultato di questa sera: senza qualificazione, l’ombra dell’addio potrebbe far capolino, ma – secondo quanto riporta ‘Repubblica’ – Andrea Agnelli avrebbe già deciso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, Porto non decisivo per Pirlo

Il presidente bianconero è orientato a dare in ogni caso una seconda possibilità all’allenatore, al suo esordio in Serie A. Una continuità che non riguarderà soltanto Andrea Pirlo ma investirà anche la società. Secondo lo stesso quotidiano, infatti, anche Paratici resterebbe al suo posto, firmando il rinnovo triennale che gli è stato proposto. La Champions quindi non sarà fatale come lo è stata con Allegri e Sarri: Agnelli ha intenzione di andare avanti con Andrea Pirlo comunque vada la sfida di questa sera.