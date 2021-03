Dybala torna al centro dei rumors di calciomercato Juventus. L’attaccante argentino sacrificabile per Pirlo: si lavora allo scambio

Niente da fare per Paulo Dybala. L’attaccante argentino non è riuscito a recuperare dall’infortunio al legamento collaterale mediale in vista della fondamentale sfida che vedrà stasera la Juventus ospitare il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Difficile rivederlo in campo anche domenica contro il Cagliari, lo staff medico bianconero spera di metterlo a disposizione di Pirlo per il recupero di Serie A contro il Napoli, ma il rischio è che l’attaccante argentino debba restare fermo ai box fino alla sosta per le Nazionali per poi rientrare nel sabato di Pasqua. Una stagione davvero sfortunata per la ‘Joya’ che peraltro potrebbe essere l’ultima per lui a Torino visti i problemi a trovare un accordo sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato, la Juventus vuole cedere Dybala: si lavora allo scambio

In diretta su ‘Top Calcio 24’, il giornalista sportivo e tifoso juventino Matteo Caronni ha fatto il punto della situazione che riguarda Dybala. “Per il terzo anno di fila la Juve proverà a cederlo in estate. Se non dovesse andare in porto la cessione, l’argentino non avrebbe il coltello dalla parte del manico, ma proprio un carro armato! A quel punto i bianconeri dovrebbero accettare qualsiasi richiesta per non perderlo a zero. Ma la pista più facile da percorrere è quella di uno scambio tra scontenti come avvenuto con Pjanic e Arthur“.

Chi potrebbe essere lo ‘scontento’ da scambiare con Dybala? I candidati non mancano di certo. In Inghilterra si parla di un Salah pronto a lasciare il Liverpool, ma nemmeno Gabriel Jesus se la passa benissimo al Manchester City e magari potrebbe tornare di moda il nome di Ziyech del Chelsea. In Spagna situazione simile per Joao Felix all’Atletico Madrid, mentre al Real si segnalano i ‘casi’ che riguardano Sergio Ramos e Varane, che fanno il paio con quelli che vedono protagonisti Coutinho e Griezmann al Barcellona. Infine attenzione a due possibili ritorni in bianconero: da un lato Coman che ha rifiutato il rinnovo con il Bayern Monaco e dell’altro Pogba che vuole lasciare il Manchester United.