Giorgio Perinetti ha parlato di Antonio Conte e del futuro dell’allenatore dell’Inter: la conferma legata alla società

I dubbi dello scorso autunno sono ormai un ricordo lontano. L’Inter di Antonio Conte ha messo il turbo e staccato gli avversari dopo aver preso la testa della classifica. I nerazzurri guidano la Serie A e dopo il successo contro l’Atalanta lo scudetto è un po’ più vicino. Ma cosa accadrà al tecnico salentino in estate? A parlarne è Giorgio Perinetti, dirigente che ha scelto Conte all’epoca del Bari. L’attuale direttore sportivo del Brescia a ‘Radio Punto Nuovo’ ha affermato: “Lo scorso anno Conte ha dato un’identità all’Inter ed ora sta cercando di completare il lavoro. Credo che ad un allenatore continuare a lavorare lì fa sempre piacere. Se l’Inter risolverà i suoi problemi e avrà una società solida come l’attuale, Conte continuerà in nerazzurro”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Inter, Perinetti: “Conte sul lavoro non si discute”

Perinetti ha poi continuato a parlare di Conte: “Era un leader in un centrocampo dove c’erano anche Zidane e Deschamps: questo dice molto della sua personalità. Non so se è il miglior allenatore italiano, ma ha dimostrato di essere un bravo tecnico con il suo perfezionismo. Il fatto che anche chi non gioca ne parli bene significa che lascia il segno”.

Dal punto di vista della personalità, Perinetti aggiunge: “Ognuno ha il suo carattere, ma si dedica con attenzione al lavoro: può essere simpatico o meno, ma sul lavoro non si discute”.