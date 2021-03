Conte vuole Mandi del Real Betis, contatti avviati per il talento che arriverebbe gratis nel calciomercato estivo

Inter alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Tra i reparti che Beppe Marotta vuole puntellare c’è anche quello difensivo. Così, riporta ‘todofichajes.com’, dopo l’interesse del Liverpool a gennaio, ora sarebbero proprio i milanesi a bussare alla porta del Real Betis per Aissa Mandi, centrale classe 1991 in scadenza a fine giugno. Autore di 1 assist e 3 gol in 24 presenze stagionali, il giocatore sarebbe gradito anche da Antonio Conte.

Calciomercato Inter, occhi su Mandi: lo vuole Conte

Il club neroazzurro, riporta il portale, tramite emissari avrebbe già contattato l’agente del difensore per trasmettergli il desiderio di Conte di averlo per la prossima stagione. Il Real Betis, dal canto suo, spera ancora nel rinnovo, ma difficilmente potrà competere (sia economicamente sia come progetto sportivo) con la società nostrana. L’Inter necessita di difensori e Mandi sarebbe un rinforzo di esperienza, qualità e a prezzo ridotto.