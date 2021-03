Calciomercato, Cavani vicino a lasciare il Manchester United: la Juventus ci pensa, ma arriva l’annuncio del padre sul suo futuro

7 reti in 25 presenze stagionali in tutte le competizioni è il rendimento di Edinson Cavani con la maglia del Manchester United. Ruolino non proprio entusiasmante per il ‘Matador’, anche condizionato negli ultimi tempi da qualche problema fisico e non sempre titolare inamovibile. L’esperienza ai ‘Red Devils’ potrebbe concludersi già quest’anno e trovano conferme i rumours delle ultime settimane. Il giocatore è finito anche nel mirino della Juventus in Italia, in Spagna ci ripensa l’Atletico Madrid. Ma in questo momento sembra decisamente in vantaggio il Boca Juniors.

Calciomercato, Cavani al Boca Juniors: il padre conferma

Le conferme arrivano direttamente dal padre del ‘Matador’, Luis Cavani, che conferma a ‘Tyc Sports’, in Argentina, i contatti con gli ‘Xeneizes’ e con Riquelme. “C’è il 60% di probabilità che giochi il prossimo anno in Sudamerica – ha spiegato – Non è felice dov’è adesso. Sono almeno due anni che sta pensando di tornare vicino alla sua famiglia. Per questo motivo credo che concluderà la carriera vicino a casa sua. A Edinson piace molto il Boca e sta avendo diverse conversazioni con Riquelme. E’ un posto dove potrebbe essere nuovamente felice di giocare a calcio”.