Nuovo appuntamento con CMIT TV: segui la cronaca minuto per minuto ed il commento di Inter-Atalanta

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU TWITCH >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!

La 26esima giornata di Serie A si conclude con il big match tra Inter e Atalanta. A ‘San Siro’ la compagine di Antonio Conte ospita la ‘Dea’ per quella che potrebbe essere un ulteriore passo verso lo scudetto. Juventus e Milan saranno sicuramente degli spettatori interessati: il duello fra nerazzurre sarà determinante per le sorti del campionato.

Potrete seguire in diretta con noi su CMIT TV il match di Milano e commentarlo live insieme ai nostri ospiti. In conduzione Marco Giordano e Alessandro Montano con Giulia Giroldini e Martin Sartorio. Come ospite, nel prepartita, avremo l’agente FIFA Sabatino Durante.