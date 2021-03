Milan, da Ibra a Calhanoglu: il punto sugli infortunati

Il recupero di Zlatan Ibrahimovic, così come quello di Hakan Calhanoglu, procede bene. Ecco il punto sugli infortunati in casa Milan, in vista del match di Europa League contro il Manchester United

Nessun intoppo nel recupero di Zlatan Ibrahimovic. I controlli, a cui si è sottoposto l’attaccante quest’oggi, sono positivi. Il processo di guarigione del centravanti – come raccolto da Calciomercato.it – procede senza complicazioni. Una buona notizia per Stefano Pioli, che potrà presto riabbracciare il suo centravanti.

Non è stata ancora fissata una data di rientro ma verosimilmente, Ibra dovrebbe fare il suo ritorno in campo per la sfida di San Siro, degli Ottavi di Europa League, contro il Manchester United. Pioli potrebbe riservare per lui uno spezzone di gara per poi lanciarlo titolare contro la Fiorentina ma è presto per fare previsioni. La notizia è comunque che non manca molto al suo ritorno in campo, così come quello di Hakan Calhanoglu. Il turco sta continuando il suo programma di lavoro personalizzato e la speranza di Pioli è quella di riaverlo a disposizione per il match casalingo contro il Napoli. Anche in questo caso si procederà senza affrettare i tempi, per non rischiare ricadute.

Millan, Tonali in gruppo

Chi si avvicina a grandi passi verso il ritorno in campo è sicuramente Mario Mandzukic, che oggi è tornato a correre a Milanello. Già domani si capirà se potrà essere convocato per il Manchester United. Andranno tenuti d’occhio anche Theo Hernandez e Ante Rebic, che stanno lavorando per prendere parte alla trasferta di Europa League. Oggi non si sono allenati con il resto del gruppo, contrariamente a Sandro Tonali, totalmente recuperato dalla contrattura accusata contro l’Udinese, mercoledì scorso.