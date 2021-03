Le ultime Inter news riguardano Achraf Hakimi. Il terzino destro della squadra di Conte non andrà in Marocco con la Nazionale

Buone notizie per Antonio Conte. Durante la sosta per le Nazionali prevista a fine marzo, infatti, il tecnico dell’Inter non perderà tutti i suoi effettivi. Tra i giocatori che resteranno ad allenarsi ad Appiano Gentile ci sarà anche un titolarissimo come Achraf Hakimi. Come riportato dal quotidiano magrebino ‘Al Massae’, infatti, il Ct Halilhodzic dovrà fare a meno di molti dei suoi migliori giocatori che militano in Europa. Oltre all’esterno nerazzurro, anche Amrabat della Fiorentina, Ziyech del Chelsea e Romain Saiss del Wolverhampton. Questo perché in Marocco continua a vigere il divieto di voli da e verso il vecchio Continente per le restrizioni legate alla pandemia da coronavirus. I calciatori dovrebbero fare 15 giorni di quarantena prima di unirsi al gruppo squadra. Non sussistono quindi i tempi tecnici per vederli in campo nel doppio impegno di qualificazione alla Coppa d’Africa del 2022 contro Mauritania e Burundi.