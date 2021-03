Pessimo approccio per un calciatore dell’Inter, bocciato senza appello dai tifosi sui social: anche un big criticato

Gara equilibrata tra Inter e Atalanta con i padroni di casa che sono riusciti a sbloccarla con una rete di Skriniar su calcio piazzato. Nella squadra di Conte però c’è un calciatore che è stato sonoramente criticato dai tifosi sui social ed è stato poi ‘bocciato’ anche dall’allenatore che ad inizio ripresa lo ha richiamato in panchina per mandare in campo Eriksen. Il centrocampista cileno ha pagato una prestazione decisamente negativa: l’ex Barcellona non è praticamente mai entrato in partita ed è stato beccato dai tifosi già dopo pochi minuti di gioco.

Inter-Atalanta, bocciatura pesante per Vidal e Lukaku

“Impresentabile”, “Soldi buttati via”, “Imbarazzante” alcune delle critiche che sono state rivolte sui social al 33enne. Così la sua sostituzione è stata accolta con un “quando esce è sempre troppo tardi” su Twitter e c’è chi non ha dubbi: “Non lo voglio vedere più”. Ma tra i criticati c’è anche Lukaku che ha mancato un paio di buone occasioni: qualcuno lo definisce “inutile” e c’è chi non ha dubbi sul fatto che sia il peggiore in campo.

Ecco alcuni dei tweet su Arturo Vidal e Lukaku:

Vidal quando lo togli è sempre troppo tardi #InterAtalanta — Beh_vabbeh (@beh_vabbeh) March 8, 2021

Vidal male male — Riccardo🖤💙 (@Ricky_Inter1908) March 8, 2021

Dai ragazzi Vidal improponibile #InterAtalanta — Mario Giuseppe Scanu (@mariedduscanu) March 8, 2021

Vidal imbarazzante fin ora — Alessio (@Alemilanista86) March 8, 2021

VIDAL NON TI VOGLIO PIÙ VEDERE #InterAtalanta — Bbietto (@Bbietto) March 8, 2021

vidal non si regge in piedi — A immagine e somiglianza di Conte (@Yuro_23) March 8, 2021

Lukaku peggiore in campo si può dire? — A immagine e somiglianza di Conte (@Yuro_23) March 8, 2021

Lukaku non c’è proprio oggi — Raffaele78 (@LoiRaffaele) March 8, 2021