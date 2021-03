Poco prima del calcio d’inizio di Inter-Atalanta ha preso la parola Milan Skriniar. Il centrale slovacco ha commentato anche la sua stagione

A chiudere la 26/a giornata di Serie A saranno Inter e Atalanta che a San Siro si giocano una bella fetta dei rispettivi obiettivi. Nel pre partita della sfida ha parlato Milan Skriniar, centrale di Antonio Conte, che a ‘Sky Sport’ ha ammesso: “Non guardiamo la classifica, sappiamo che siamo lassù e ci vogliamo restare. Ogni partita va giocata per vincere. Se questo è il miglior Skriniar di sempre lo dovete dire voi. Ma io mi sento bene e ora mi trovo bene anche nella difesa a tre. Ho dovuto imparare perché non l’avevo mai fatta in vita mia. Ma ora siamo cresciuti tutti, non solo io”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non soloCLICCA QUI!

