Nel post partita di Inter-Atalanta ha preso la parola il tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini che ha analizzato la serata

Inter-Atalanta si è conclusa col punteggio di 1-0 in virtù del gol di Skriniar in avvio di ripresa. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ Gian Piero Gasperini ha commentato il KO di oggi: “Abbiamo fatto la partita, una buona gara. Abbiamo perso su un calcio d’angolo con un po’ di sfortuna in quella palla lì che ha ballato in area. Abbiamo perso su un episodio ma globalmente non cambio la gara che abbiamo fatto. Non potete estrapolare le cose dalla panchina quando succede una cosa. Se vai in tribuna sai quante se ne sentono. Siamo arrabbiati per il risultato avendo fatto la nostra gara. Il risultato ci sta stretto, ma per il resto va bene così. Ne usciamo comunque rafforzati. Ci può essere un momento che non va bene in tante cose buone”.

INTER – “Bisogna essere cinici. Noi abbiamo cercato di giocare sempre palla a terra, abbiamo costruito occasioni pericolose. È chiaro che con una squadra schierata bassa non ti presenti così davanti al portiere, basta un passaggio, ma noi ne abbiamo create molte di situazioni. Abbiamo giocato contro l’Inter, è il loro anno e si vede. Noi ne usciamo comunque rafforzati da questa partita”.

Gasperini ha quindi ribadito il concetto esaltando il lavoro dell’Atalanta: “Siamo soddisfatti della prestazione. Speriamo che per Duvan non sia una cosa seria ma noi da queste partite usciamo bene. Ci sarà molto utile per le prossime gare. Stiamo giocando con le migliori del campionato e siamo lì con loro. Ci giochiamo tutto in pochi punti. Ci manca uno scalino che non è facile, dobbiamo essere molto soddisfatti di cosa stiamo facendo”.