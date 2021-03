Marten de Roon commenta il ko subito dalla sua Atalanta questa sera a San Siro contro l’Inter proiettandosi anche alla sfida contro il Real Madrid

Al termine della sfida persa contro l’Inter Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’, analizzando la serata: “È mancata un po’ di cattiveria in area. Hanno deciso la partita con un episodio. Nel primo tempo ha fatto un miracolo Handanovic e poi sulla linea Vidal. Loro sono stati più bravi negli episodi. Sappiamo che stiamo bene e stiamo giocando bene. Abbiamo dominato in gran parte la partita pur creando un po’ meno del solito. Siamo molto fiduciosi per le prossime partite e vogliamo continuare. Abbiamo attaccato in tanti ma alla fine è mancato qualcosa. Io devo fare il lavoro oscuro”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Inter-Atalanta, Conte: “Ci temevano” | “Vi svelo la nostra vera forza”

REAL MADRID – “Sarà bello giocare in 11 tutta la partita. Sarà molto difficile ma come oggi dobbiamo attaccare e giocare con fiducia. Il Real si abbassa un po meno rispetto all’Inter. Dobbiamo fare due gol”.