Covid, Draghi: “L’emergenza peggiora. Il Governo farà la sua parte”

Videomessaggio di Mario Draghi: “La pandemia non è ancora sconfitta. Ognuno deve fare la propria parte per contenere l’emergenza Covid”

La situazione pandemica relativa al Covid-19 non migliora in Italia, anzi gli ultimi dati raccontano di un netto peggioramento. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in un videomessaggio alla conferenza 'Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere', ha lanciato l'allarme: "Ci troviamo di fronte ad un nuovo peggioramento dell'emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte per contenere il virus". Aggiungendo, inoltre: "La pandemia non è ancora sconfitta, ma si intravede una via d'uscita non lontana con l'accelerazione del piano dei vaccini". Proprio relativamente al piano vaccinale, Draghi ha precisato: "Nei prossimi giorni verrà decisamente potenziato. Si privilegeranno le persone più fragili e le categorie più a rischio".

Il capo del Governo ha ribadito anche cosa occorrerà per mettere fine a questa emergenza sanitaria. “Scelte meditate, ma rapide, nulla sia intentato. Siamo solo all’inizio, il nostro compito è quello di salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani. Non è il momento di dividerci, ma di dare risposte”.