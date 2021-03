Coronavirus, bollettino 8 marzo: 13.902 nuovi casi, 318 morti

Il Ministero della Salute ha pubblicato il consueto bollettino giornaliero relativo all’emergenza Coronavirus

La Protezione Civile ha diramato il bollettino di oggi lunedì 8 marzo. Sono 13.902 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 20.765. I tamponi effettuati sono 184.684, contro i 271.336 di ieri.

La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi, resta stabile al 7,5% (ieri 7,6%). Sono 318 i morti, 95 i pazienti in più in terapia intensiva; 687 in più, invece, i ricoveri ordinati. Le vittime in totale hanno superato le 100mila unità (100.103). I guariti nelle ultime 24 sono 13.893, il totale, sale così, a quota 2.508.732, mentre i contagiati, da inizio pandemia, sono 3.081.368.