Gennaro Gattuso e il Napoli sono destinati a separarsi. Il tecnico italiano potrebbe ripartire dalla Lazio. Lotito starebbe pensando a lui in caso di mancato rinnovo di Inzaghi

Il futuro di Gennaro Gattuso è ormai scritto. L’ex tecnico del Milan – salvo clamorosi colpi di scena – è destinato a lasciare il Napoli al termine della stagione. Gli azzurri e il suo presidente, Aurelio De Laurentiis, hanno voglia di un nuovo inizio e le strade con l’allenatore calabrese sono dunque destinate a separarsi.

Calciomercato Lazio, idea Gattuso per il dopo Inzaghi

Il Napoli, però, potrebbe ritrovarsi Gattuso da avversario. L’allenatore – nonostante le mille difficoltà – sta riuscendo ancora, una volta, a dimostrare le sue qualità. Qualità che sono apprezzate particolarmente da Claudio Lotito. Secondo quanto riportato da Paolo Bargiggia, sul suo sito, il numero uno della Lazio, con l’appoggio di Tare, starebbe pensando a Gattuso per il dopo Simone Inzaghi. Un’idea che piacerebbe parecchio all’ex Milan, che sarebbe stato sondato anche dal Torino e in Premier League, dai Wolves.

Simone Inzaghi, fino a qualche giorno fa, sembrava destinato a prolungare il contratto con il club biancoceleste ma qualcosa appare essersi rotta. Tare, soprattutto, non è contento di come siano stati valorizzati alcuni acquisti dell’ultima sessione estiva di calciomercato. Nel mirino c’è la gestione di Muriqui, per il quale non si è speso certo poco, Hoedt e Fares. E’ evidente che siamo di fronte ad un bivio: senza rinnovo, l’idea Gattuso, che non resterà certamente al Napoli, potrebbe davvero decollare.