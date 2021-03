Il futuro di Lionel Messi continua a tenere banco anche nelle ultime ore. L’argentino è diviso tra la possibile permanenza al Barcellona e l’addio: le ultime novità dalla Francia

Lionel Messi resta l’epicentro di ogni questione in casa Barcellona. Il ritorno di Laporta alla presidenza potrebbe riaprire nuovi scenari per il futuro dell’argentino in ottica calciomercato. Nelle scorse settimane, vi abbiamo riportato come il futuro della Pulce, in realtà, sarebbe stato fortemente condizionato dalle elezioni presidenziali in casa Barcellona.

Vi abbiamo riferito anche i possibili scenari e le conseguenze di una possibile vittoria di Laporta, che poi si è verificata con una netta affermazione. Di conseguenza, la permanenza di Messi in Spagna ora potrebbe poggiare su basi solide in vista del prossimo futuro. Gli scenari sul mercato, però, non mancano e potrebbero presto portarlo lontano dal Barcellona. In particolare, all’estero insistono sulla volontà del calciatore e sui problemi economici dei blaugrana. Ecco tutte le ultime novità a riguardo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, “Con Messi e Ronaldo poteva essere il club più famoso al mondo”

Calciomercato, Messi tra Barcellona e PSG: le ultime indiscrezioni

Secondo quanto riporta ‘le10Sport’, nonostante il termine delle elezioni presidenziali con l’esito atteso da Messi, il calciatore potrebbe comunque partire. Già il ‘Times’ aveva riportato voci circa la volontà del calciatore. La Pulce, infatti, secondo queste voci, sarebbe comunque intenzionato a lasciare il Barcellona nei prossimi mesi. Diversi club ovviamente restano alla finestra per comprendere l’evolversi della situazione e tra questi va segnalato soprattutto il PSG.

Dalla Francia sottolineano, dunque, come Messi voglia rimescolare le carte per il suo futuro e ci siano ancora speranze per i parigini di ingaggiarlo. Inoltre, circola un indizio non da poco: Messi avrebbe acquistato una villa a Parigi. In Francia dunque sperano per il mancato rinnovo, ma Laporta potrebbe scompaginare ogni scenario: vedremo nelle prossime settimane come terminerà la vicenda.