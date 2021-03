Calciomercato Inter, occhi puntati stasera su un talento dell’Atalanta: Antonio Conte ci ripensa e lo vuole per la prossima stagione

Serata molto importante, questa sera, per la corsa scudetto e per quella alla Champions League. Nel monday night di Serie A, a San Siro, l’Inter capolista affronta l’Atalanta. La squadra di Conte deve rispondere alle vittorie di Milan e Juventus per mantenere un margine di sicurezza sulle dirette inseguitrici. A propria volta, gli uomini di Gasperini vogliono riagganciare i bianconeri al terzo posto e riscavalcare la Roma nella serratissima lotta per le prime quattro posizioni. Gara incertissima e che offrirà sicuramente spettacolo, visto il momento di forma delle due compagini. Una sfida che si accende anche per i numerosi possibili risvolti di calciomercato. Con l’Inter che rimette un giocatore in particolare nel mirino.

Calciomercato Inter, Ilicic dal nerazzurro di Bergamo a quello di Milano

Riflettori puntati, nello specifico, su quello Josip Ilicic che è tornato ad essere il centro di gravita dell’Atalanta. Dopo le difficoltà del post lockdown, in questa stagione lo sloveno è tornato sui livelli che gli competono. Dalla sua fantasia, soprattutto, dopo l’addio di Gomez passano molti dei destini della squadra, ma anche nel suo caso i malumori con il tecnico Gasperini potrebbero alla fine risultare determinanti nel fargli propendere per l’addio al termine della stagione. Il 33enne ha un contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe decidere per un’ultima grande avventura altrove. Conte da tempo sogna di averlo alle sue dipendenze e fiuta l’occasione. Calciomercatoweb.it ha raccontato del pressing di Milan e Inter su Ilicic, notizia rilanciata per quanto riguarda i nerazzurri quest’oggi dal portale iberico ‘Fichajes.net’. Addirittura, lo sloveno sarebbe il nome prioritario fatto da Conte alla società per il mercato estivo. Quali che siano gli esiti della cessione del club, Marotta è pronto ad accontentare il pugliese.