Calciomercato, futuro Cavani | Addio United: destinazione scelta!

Edison Cavani avrebbe deciso di dire addio all’Europa per far ritorno in Sudamerica. Il calciatore del Manchester United sarebbe pronto ad approdare, in Argentina al Boca Juniors

Una stagione non proprio esaltante quella che sta vivendo Edison Cavani con la maglia del Manchester United. L’ex Psg ha al momento collezionato, tra Premier League e coppe, 25 presenze, andando a segno solamente 7 volte. Un bottino magro che non ha comunque scoraggiato le pretendenti. In estate il giocatore sembra destinato a lasciare i Red Devils e il suo nome è tornato in orbita Juventus. L’ex Palermo piace anche all’Atletico Madrid ma nel suo futuro sembra esserci più l’Europa, bensì un clamoroso ritorno in Sudamerica.

Calciomercato, Cavani vuole il Boca Juniors

Stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Olè’, il Matador sarebbe pronto a trasferirsi in Argentina, in estate, per vestire la gloriosa maglia del Boca Juniors. Un’idea che l’entourage di Cavani avrebbe confermato: la trattativa è avviata ma non dovrebbero esserci molti ostacoli visto che il contratto con il Manchester United del classe 1987 scadrà il prossimi 30 giugno. L’uruguaiano, che si avvicinerebbe a casa, si appresta dunque ad intraprendere una nuova fase della sua carriera, con l’addio, molto probabilmente definitivo all’Europa, dopo le avventura in Italia, con Palermo e Napoli, in Francia, con il Psg, e appunto in Inghilterra.