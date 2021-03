Nuovo appuntamento con CMIT TV: segui la cronaca minuto per minuto ed il commento di Verona-Milan

Impegno ostico di campionato per il Milan di Stefano Pioli che deve riscattarsi dopo il pareggio interno conl’Udinese di Luca Gotti. Per i rossoneri c’è il Verona di Ivan Juric, reduce dalla super vittoria esterna in casa del Benevento.

