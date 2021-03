Milan in vantaggio a fine primo tempo contro il Verona ma c’è un calciatore rossonero che non convince: chiesta la cessione

Il Milan sta vincendo sul campo del Verona grazie ad una rete di Krunic su calcio di punizione. La squadra di Pioli si è presentata al ‘Bentegodi’ in formazione rimaneggiata, con una vera e propria emergenza in attacco: con Ibrahimovic, Mandzukic e Rebic out l’allenatore rossonero si è affidato a Leao come punta centrale ma il portoghese ha deluso le aspettative. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sfida a Inter e Roma: colpo da 30 milioni

Servito poco dai suoi compagni di squadra, l’ex Lille ha fallito una clamorosa palla gol in avvio di partita. Leao è finito così nel mirino dei tifosi che lo hanno criticato sui social dove qualcosa lo ha definito “un pesce fuor d’acqua”, mentre un altro utente rimarca: “L’ho detto mesi fa: Leao deve andare via”.

Ecco alcuni dei tweet di critiche al portoghese:

Non tocca mai na palla in 15 minuti. E si mangia un gol incredibile di testa. #Leao. — Andrea Mastrantoni (@6xsempre) March 7, 2021

Cmq #leao li è un pesce fuor d’acqua, mettilo esterno e giochiamo con un falso 9 senza dare riferimenti 🔴⚫ #VeronaMilan — andrea dinatale (@dinatand) March 7, 2021