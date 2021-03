Annunciate le formazioni ufficiali di Verona-Milan, Pioli deve fare i conti con un’altra assenza: non va neanche in panchina

Il Milan deve fare i conti con un nuovo infortunio: Theo Hernandez non ci sarà neanche in panchina contro il Verona. Nelle formazioni ufficiali della gara del Bentegodi il nome del terzino francese non compare neanche tra le riserve. Per l’ex Real Madrid la scelta è dettata dalla contusione al perone rimediata nella gara contro l’Udinese che il calciatore non ha ancora smaltito. Così Theo Hernandez va ad aggiungersi alla già lunga lista di assenze per i rossoneri: un elenco che comprende Ibrahimovic, Calhanoglu, Bennacer, Rebic, Mandzukic e Mancini. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Le formazioni ufficiali di Verona-Milan

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meité, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leão. All. Pioli